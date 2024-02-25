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17:03, 25 февраля 2024Интернет и СМИ

ТНТ перезапустит «Наша Russia»

Генпродюсер ТНТ Водахов объявил о перезапуске телепрограммы «Наша Russia»
Аркадий Водахов

Аркадий Водахов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Телеканал ТНТ собирается перезапустить юмористическую телепрограмму «Наша Russia». Такое объявление сделал генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов, его слова передает ТАСС.

«Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение "Наша Russia"», — рассказал представитель ТНТ на пресс-конференции по поводу перезапуска другого популярного телешоу — «Фабрики звезд».

«Наша Russia» — российская сатирико-юмористическая телепередача, которая состоит из коротких эпизодов с типичными для страны персонажами. Премьера состоялась на телеканале ТНТ в ноябре 2006 года. Участие принимали Павел Воля, Гарик Мартиросян и Петр Буслов.

В конце октября 2023 года стало известно о перезапуске «Фабрики звезд». Телепрограмма будет выходить на канале ТНТ и получит название «Новая Фабрика звезд». Ведущей шоу станет Регина Тодоренко, а наставниками — солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

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      Нина Ташевская
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