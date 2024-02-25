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20:47, 25 февраля 2024Спорт

«Ливерпуль» в десятый раз в истории выиграл Кубок лиги

«Ливерпуль» победил «Челси» и в десятый раз в истории выиграл Кубок лиги

Фото: Action Images / Reuters

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Победителя в основное время матча выявить не удалось. «Ливерпуль» оказался точнее «Челси» в дополнительное время. На 118-й минуте гол забил защитник Вирджил ван Дейк.

«Ливерпуль» в десятый раз в истории клуба завоевал Кубок лиги. Это рекорд турнира. В последний раз мерсисайдцы выигрывали трофей в сезоне-2021/2022.

В полуфинале турнира «Ливерпуль» сломил сопротивление лондонского «Фулхэма». «Челси» оказался сильнее «Мидлсбро».

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      Анастасия Борисова
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