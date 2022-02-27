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«Ливерпуль» в девятый раз в истории выиграл Кубок лиги

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка английской лиги

Фото: JOHN SIBLEY / Reuters

«Ливеруль» обыграл лондонский «Челси» в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителя не удалось выявить в основное и дополнительное время матча. Команды друг другу голов не забили. «Ливерпуль» оказался точнее «Челси» в серии послематчевых пенальти.

Ливерпуль в девятый раз в истории клуба завоевал Кубок лиги. Это рекорд турнира. В последний раз мерсисайдцы выигрывали трофей в сезоне-2011/2012. Тогда командой руководил Кенни Далглиш.

В полуфинале турнира «Ливерпуль» сломил сопротивление «Арсенала». Челси оказался сильнее «Тоттенхэма».

Николай Костюков
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