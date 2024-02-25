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22:56, 25 февраля 2024Интернет и СМИ

В США указали на несостыковки в словах Зеленского о потерях ВСУ

NYT: названные Зеленским потери ВСУ ниже прошлогодних данных США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Названные президентом Украины Владимиром Зеленским потери ВСУ в два раза ниже данных, которыми обладали в США летом прошлого года. О несостыковках в словах украинского президенте пишет газета The New York Times (NYT).

В воскресенье, 25 февраля, Зеленский рассказал, что потери украинской армии за два года составили 31 тысячу человек. Но, как пишет NYT, еще в прошлом году американские власти оценивали число погибших в 70 тысяч.

О неточностях в словах Зеленского говорит и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он указал, что ранее на Западе называли цифры в несколько раз больше. «Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья. Это человек совершенно несерьезный», — высмеял политик.

На пресс-конференции Зеленский также рассказал, что в настоящее время соотношение сил ВСУ и ВС РФ составляет «1 к 7». Для изменения ситуации на фронте соотношение сил должно быть «1 к 1,5», убежден политик.

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      Марина Совина
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