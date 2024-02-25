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21:43, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский заподозрил партнеров и членов ставки в передаче данных России

Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подозревает партнеров и членов своей ставки в передаче данных России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кто именно попал под подозрение, украинский президент не уточнил.

Также Зеленский объяснил неудачу прошлогоднего крупного контрнаступления тем, что в Москве заранее стали известны детали украинской стороны. При этом в Киеве не отказываются от наступления — оно может состояться уже в этом году, сообщил украинский президент.

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      Марина Совина
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