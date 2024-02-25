Зеленский заподозрил партнеров и членов ставки в передаче данных России
Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России
Президент Украины Владимир Зеленский подозревает партнеров и членов своей ставки в передаче данных России. Об этом сообщает РИА Новости.
Кто именно попал под подозрение, украинский президент не уточнил.
Также Зеленский объяснил неудачу прошлогоднего крупного контрнаступления тем, что в Москве заранее стали известны детали украинской стороны. При этом в Киеве не отказываются от наступления — оно может состояться уже в этом году, сообщил украинский президент.