Зеленский заподозрил партнеров и членов ставки в передаче данных России

Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России

Президент Украины Владимир Зеленский подозревает партнеров и членов своей ставки в передаче данных России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кто именно попал под подозрение, украинский президент не уточнил.

Также Зеленский объяснил неудачу прошлогоднего крупного контрнаступления тем, что в Москве заранее стали известны детали украинской стороны. При этом в Киеве не отказываются от наступления — оно может состояться уже в этом году, сообщил украинский президент.