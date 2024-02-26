55-летняя Светлана Бондарчук раскрыла главный секрет молодости

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук раскрыла главный секрет молодости. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

55-летняя знаменитость снялась на камеру крупным планом, демонстрируя лицо, на котором отсутствует макияж. «Максимально открыта перед вами — показываю без фильтров и обработок свои бьюти-процедуры. Очередной выход из зоны комфорта», — призналась она.

По словам звезды, она постоянно прибегает к массажу. «Довольно глубоко и иногда даже болезненно», — подчеркнула Бондарчук, уточнив, что любит разные техники массажа.

«Я не придерживаюсь мнения, что кожу нельзя растягивать, иначе она обвиснет. Наоборот, правильные манипуляции помогают держать ее в тонусе. Я готова доказывать это своим примером», — высказалась модель.

Ранее в феврале Светлана Бондарчук снялась в топе без бюстгальтера. Знаменитость поделилась черно-белым снимком, на котором позировала в кроп-топе из тонкой ткани, отказавшись от нижнего белья.