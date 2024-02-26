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19:50, 26 февраля 2024Экономика

Биткоин рекордно подорожал

Стоимость биткоина на бирже Coindesk превысила $53 тыс.

Фото: Hannes P Albert / dpa / Globallookpress.com

В ходе торгов на бирже Coindesk курс биткоина превысил 53 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Самая популярная криптовалюта с начала дня подорожала до рекордного уровня с декабря 2021 года. С открытия торговой площадки ее стоимость поднялась более чем на 3,5 процента. К моменту написания материала курс стабилизировался до уровня 53,28 тысячи долларов, а на максимуме биткоин дорожал до 53,6 тысячи долларов.

Bitcoin от TradingView

В феврале цена биткоина превысила 50 тысяч долларов. По мнению директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова, криптовалюта дорожает из-за неопределенности в мировой экономике, в условиях которой традиционное золото перестало выполнять антиинфляционные и антикризисные функции.

Генеральный директор департамента рыночной инфраструктуры и платежей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль ранее заявил, что справедливая стоимость биткоина равна нулю. Главная криптовалюта не является хорошим выбором для вложения средств, а также не подходит для использования в качестве платежного средства, так как расчеты в ней почти не производятся за пределами даркнета, а для инвесторов биткоин не приносит ни денежный поток (как недвижимость), ни дивиденды (как ценные бумаги).

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      Вячеслав Агапов
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