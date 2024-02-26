Эрдоган высказался о визите Путина в Турцию

Эрдоган: президент Путин не станет затягивать с поездкой в Турцию

Президент России Владимир Путин не станет затягивать с поездкой в Турцию, заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляция пресс-конференции доступна в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Свое намерение Путин высказал в ходе ранее состоявшегося телефонного разговора, уточнил Эрдоган. «И он подчеркнуто высказал в разговоре свое удовлетворение от занятой Турцией позиции на международной арене. А также заявил, что доволен тем, что наши отношения продолжают решительно развиваться», — подчеркнул турецкий лидер.

26 февраля Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом в день его 70-летнего юбилея. Он отметил личный вклад турецкого коллеги в развитие отношений между Москвой и Анкарой.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поездка Путина в Турцию состоится до президентских выборов в России.