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15:26, 26 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер перечислила четыре упражнения для продления молодости

Фото: Josh Duke / Unsplash

Фитнес-тренер Анжелика Алохова перечислила четыре упражнения для продления молодости. Ее слова приводит Life.

Начать специалист предложила с приседаний. Алохова отметила, что это упражнение помогает укрепить не только мышцы ног, но и мышцы кора, которые отвечают за большинство привычных движений. «Встаньте ровно, поставьте ноги на ширине плеч, спину держите прямо. На вдохе медленно опускайте бедра до уровня параллели с полом, задержитесь в этом положении на одну-две секунды и на выдохе вернитесь в исходное положение», — описала она правильную технику выполнения приседаний.

Далее тренер посоветовала делать румынскую тягу, которая поможет избежать травм спины при поднятии тяжестей в повседневной жизни. Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, гантели или штангу держите спереди близко к телу. На вдохе отводите таз назад и наклоняйтесь вниз до параллели с полом, а на выдохе возвращайтесь в исходное положение. Важно сохранять спину прямой и не сгибать руки в локтях.

Затем Алохова рекомендовала выполнять жим ногами на специальном тренажере. Чтобы сделать акцент на ягодичные мышцы, необходимо поставить ноги ближе к верхнему краю платформы. «Напрягите мышцы живота и кора, следите за тем, чтобы поясница была плотно прижата к поверхности тренажера. На выдохе выпрямите ноги, напрягая ягодичные мышцы, но не разгибая ноги в коленях до упора», — подчеркнула эксперт.

Заключительное упражнение, предложенное Алоховой, — ягодичный мост. Ранее фитнес-тренер Ольга Дерендеева подробно описала правильную технику его выполнения.

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      Дарья Коршунова
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