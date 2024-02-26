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07:52, 27 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер рассказала об особенностях тренировок после работы

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала о том, как характер работы человека влияет на составление плана тренировок. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметила, что, если весь рабочий день человек проводит на ногах, им стоит уделить особое внимание. «Нелишними будут упражнения, которые помогут улучшить обратный ток крови в сосудах ног. Это позволит снять нагрузку, уменьшить отеки», — заявила Бутова.

Тем, кто ведет на работе малоподвижный образ жизни, Бутова посоветовала включить в вечерние тренировки силовые и статичные упражнения. «При этом необязательно изнурять себя и заниматься долго. Достаточно уделить физической нагрузке 20 минут в день, но при условии, что она происходит регулярно», — заявила тренер.

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы, которые помогут начать заниматься спортом тем, кто об этом задумывается. По ее словам, прежде всего, нужно определиться с целью. «Она может быть разной: сбросить 10 килограммов, подтянуть тело, усилить выносливость. После трезво оценить свой рабочий график и поставить тренировки в удобное время», — заявила Соболь.

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      Алексей Гусев
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