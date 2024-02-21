Фитнес тренер назвала способы заставить себя заниматься спортом

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы, которые помогут начать заниматься спортом тем, кто об этом задумывается. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, прежде всего, нужно определиться с целью. «Она может быть разной: сбросить 10 килограммов, подтянуть тело, усилить выносливость. После трезво оценить свой рабочий график и поставить тренировки в удобное время», — заявила Соболь.

Тренер также посоветовала купить спортивную форму и обувь по размеру, новую сумку, бутылочку для воды, что поможет ощутить переход к новому этапу в жизни. «Важно составить грамотный тренировочный план, который будет учитывать вашу физическую подготовку, возраст, хронические заболевания, противопоказания. Поэтому новичкам в мире фитнеса я советую для начала обратиться к тренеру», — добавила Соболь.

19 февраля фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. «Она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес», — заявила Бутова.