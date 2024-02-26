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15:41, 26 февраля 2024Силовые структуры

В ОНК назвали главную сложность создания гибридных колоний

Член ОНК Мельников: главной проблемой гибридных колоний будет система управления

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Гибридными колониями с разными видами режимов будет сложно управлять, считает член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главную проблему идеи создать такие учреждения.

«С одной стороны, звучит очень хорошо. Проект, который мы смотрим, выглядит перспективно. То, что все будет рядом находиться, облегчит многим жизнь. Не нужно будет по несколько часов ехать в автозаке, упрощается много моментов. В то же время мне сложно представить, как подобными учреждениями можно управлять, осуществлять там какие-то работы, связанные с оперативной деятельностью, потому что там огромное количество человек будет находиться», — сказал он.

Надо где-то найти такое количество сотрудников, которые бы подходили, близко жили или обеспечивать их жильем. А при тех зарплатах, которые есть в регионах, да и в Москве, вряд ли высококвалифицированные сотрудники пойдут работать в подобное место. Это тоже усложняет управление

Алексей Мельниковответственный секретарь ОНК, член СПЧ

По словам Мельникова, на базе уже существующих исправительных учреждений сложно воплотить в жизнь такую инициативу.

«Я не знаю, на базе какого учреждения можно было бы это сделать, потому что таких учреждений как таковых и нет. Изолятор по типу своего строения совершенно отличается от какой-либо колонии. Можно вспомнить лишь Зеленоград, где рядом друг с другом располагается колония, исправительный центр и следственный изолятор, и там нет единого центра управления, кроме территориального органа. Мне кажется, все это будет очень сложно», — заключил он.

Как узнали «Ведомости», правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила предложение Минюста создать в уголовно-исполнительной системе учреждения объединенного типа (УОТ). К ним будут относиться исправительные колонии, в которых сделаны изолированные участки с разными видами режимов, участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО). Идею планируют реализовать к 2030 году.

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      Мария Сметанина
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