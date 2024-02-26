Правительство России поддержало идею создания гибридных колоний

Правительство России поддержало идею о создании гибридных колоний из-за экономии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила предложение Минюста, допускающее создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа (УОТ). Об этом сообщает издание Ведомости.

По из данным, к этим учреждениям будут относиться исправительные колонии, в которых сделаны изолированные участки с разными видами режимов, участки-тюрьмы и следственные изоляторы. Проект изменит статью 6 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ».

Отмечается, что планируется создать УОТ до 2030 года. Такие учреждения помогут сэкономить на расходах по этапированию осужденных из СИЗО.