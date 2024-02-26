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11:52, 26 февраля 2024Силовые структуры

Правительство России поддержало идею создания гибридных колоний

Правительство России поддержало идею о создании гибридных колоний из-за экономии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила предложение Минюста, допускающее создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа (УОТ). Об этом сообщает издание Ведомости.

По из данным, к этим учреждениям будут относиться исправительные колонии, в которых сделаны изолированные участки с разными видами режимов, участки-тюрьмы и следственные изоляторы. Проект изменит статью 6 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ».

Отмечается, что планируется создать УОТ до 2030 года. Такие учреждения помогут сэкономить на расходах по этапированию осужденных из СИЗО.

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      Екатерина Кашурникова
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