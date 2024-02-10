В Госдуме обсудят запрет размещать рекламу российских компаний у иноагентов

Володин: ГД обсуждает запрет российским компаниям размещать рекламу у иноагентов

В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламы российских компаний на ресурсах иностранных агентов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«В Государственной Думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках», — пояснил паламентарий.

Он добавил, что депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников дохода в России. Для нарушителей такого требования в Госдуме предусмотрят строгие меры ответственности, сообщил Володин.

Спикер Госдумы рассказал о возмущении россиян, которые не понимают, почему люди, действующие в интересах недружественных государств, зарабатывают деньги на российских гражданах и компаниях. Володин назвал это недопустимым.

Ранее Минюст захотел штрафовать россиян за распространение материалов иноагентов без маркировки. Размер штрафа может составить от 300 тысяч рублей до полумиллиона.