Месси спас «Интер Майами» от поражения в матче MLS

Гол Месси спас «Интер Майами» от поражения от «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS

«Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 75-й минуте «Лос-Анджелес» вывел вперед Деян Йовелич. «Интер Майами» спасся от поражения благодаря голу Лионеля Месси на второй добавленной ко второму тайму минуте. Для аргентинца этот мяч стал первым в сезоне MLS.

Ранее Месси стал самым популярным спортсменом США по версии исследовательской компании SSRS. За форварда отдали голоса пять процентов опрошенных, этого оказалось достаточно для победы.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.