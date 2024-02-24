Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал самым популярным спортсменом США

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал самым популярным спортсменом США. Об этом сообщает исследовательская компания SSRS.

В ходе опроса жителей США старше 12 лет Месси оказался популярнее экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди. За аргентинского нападающего отдали голоса пять процентов опрошенных, этого оказалось достаточно для победы.

Отмечается, что ранее футболистам не удавалось занять первое место в опросе. По мнению исследователей, достичь успеха Месси помогли победа на чемпионате мира-2022 вместе со сборной Аргентины и переезд в США.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.