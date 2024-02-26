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11:02, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Минцифры решило обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Шадаев: Минцифры решило обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Фото: Aly Song / Reuters

Минцифры решило обязать компанию Apple разрешить установку на свои устройства сторонних приложений. Об этом рассказал «Ъ» глава министерства Максут Шадаев.

По словам министра, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму весной. Сейчас он дорабатывается по предложениям администрации президента.

Шадаев анонсировал законопроект, который обяжет Apple разрешить пользователям в России устанавливать приложения на свои устройства из сторонних магазинов, в декабре 2022 года. Министр сравнивал готовящийся проект с действующим в Европе Законом о цифровых рынках (Digital Markets Act или DMA).

Ранее сообщалось, что ряд российских министерств запретил сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях. Такую меру ввели в Министерстве транспорта, Минпромторге, Минпросвещения и Минцифры. Кроме того, к аналогичному запрету прибегли «Ростех» и таможенные органы. Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев также пообещал, что медиагруппа откажется от техники производства Apple.

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      Маргарита Щигарева
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