Шадаев: Минцифры решило обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Минцифры решило обязать компанию Apple разрешить установку на свои устройства сторонних приложений. Об этом рассказал «Ъ» глава министерства Максут Шадаев.

По словам министра, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму весной. Сейчас он дорабатывается по предложениям администрации президента.

Шадаев анонсировал законопроект, который обяжет Apple разрешить пользователям в России устанавливать приложения на свои устройства из сторонних магазинов, в декабре 2022 года. Министр сравнивал готовящийся проект с действующим в Европе Законом о цифровых рынках (Digital Markets Act или DMA).

Ранее сообщалось, что ряд российских министерств запретил сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях. Такую меру ввели в Министерстве транспорта, Минпромторге, Минпросвещения и Минцифры. Кроме того, к аналогичному запрету прибегли «Ростех» и таможенные органы. Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев также пообещал, что медиагруппа откажется от техники производства Apple.