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18:25, 26 февраля 2024Культура

Музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь

«112»: музыканту Кузьмину стало плохо, из-за чего у него отказали конечности

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 68-летний исполнитель почувствовал себя плохо. В результате этого, по данным канала, у него отказали конечности. Музыканту оказали помощь врачи-реаниматологи, однако было принято решение не госпитализировать Кузьмина. На данный момент жизни артиста ничего не угрожает.

Днем 25 февраля стало известно, что основателя группы «На-На»Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.

Позже жена продюсера Елена Калинина рассказала, что еще утром Алибасов занимался на беговой дорожке, но к вечеру ему стало хуже. Супруга 76-летнего заслуженного артиста России решила перестраховаться, вызвав врачей.

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      Варвара Кошечкина
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