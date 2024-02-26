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00:09, 26 февраля 2024Спорт

Названы самые опасные упражнения для поясницы

Фото: Unsplash

Журналисты Men Today назвали самые опасные упражнения для поясницы. Об этом сообщается в материале издания.

Первым в списке опасных упражнений оказался наклон с гантелями или штангой, так как его неправильное исполнение может оказаться чрезмерно тяжелым для поясничного отдела позвоночника. Второе опасное упражнение — становая тяга, так как его неправильное исполнение с горбатой спиной может привести к повреждениям.

Третьими стали выпады со штангой на плечах. Следующим упражнением была названа гиперэкстензия, которая может привести к травмам поясницы. Последними стали приседания со штангой.

26 ноября 2023 года журналисты издания Men Today назвали три упражнения, которые опасны для мужчин старше 50 лет. Ими стали жим штанги лежа на горизонтальной скамье, отжимания от скамьи и тяга штанги.

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      Анастасия Борисова
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