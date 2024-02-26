Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Возняцки
Завтра
22:00 (Мск)
Анна Блинкова
Сан-Диего (ж)
16:01, 26 февраля 2024Спорт

Объявлены номинанты на спортивный «Оскар»

Теннисист Джокович и футболисты Месси и Холанд номинированы на награду Laureus

Фото: Mike Frey / USA TODAY Sports / Reuters

Стали известны претенденты на награду Laureus World Sports Awards, которую также называют спортивным «Оскаром». Номинанты объявлены на сайте премии.

В номинации «Спортсмен года» представлены шесть атлетов. В шорт-лист вошли сербский теннисист Новак Джокович, аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси и норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На награду также претендуют шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, американский бегун Ноа Лайлс и пилот команды «Формулы-1» Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен.

В 2023 году обладателем премии в этой номинации стал Месси. Он обошел в голосовании Ферстаппена, Дюплантиса, а также форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, теннисиста Рафаэля Надаля и баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорс» Стефена Карри.

Церемония награждения пройдет 22 апреля в Мадриде (Испания).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Великобритании резко высказался в адрес Путина. Он собирается переубедить президента России по вопросу Украины

      В России нашли новый способ борьбы с засухой

      В России вырос спрос на тонометры

      В России объяснили отказ Дании от расследования взрывов на «Северных потоках»

      Премьер Венгрии призвал одобрить заявку Швеции в НАТО

      Грунтовые воды устроили потоп в суде российского города

      Досрочное прекращение транзита газа через Украину допустили

      Чиновник попался на нарушениях при переселении россиян из аварийного жилья

      Популярная российская блогерша показала фигуру в нижнем белье после набора веса

      Актер из «Слова пацана» рассказал о реакции коллег на высказывания Кологривого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше