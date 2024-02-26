Объявлены номинанты на спортивный «Оскар»

Теннисист Джокович и футболисты Месси и Холанд номинированы на награду Laureus

Стали известны претенденты на награду Laureus World Sports Awards, которую также называют спортивным «Оскаром». Номинанты объявлены на сайте премии.

В номинации «Спортсмен года» представлены шесть атлетов. В шорт-лист вошли сербский теннисист Новак Джокович, аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси и норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На награду также претендуют шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, американский бегун Ноа Лайлс и пилот команды «Формулы-1» Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен.

В 2023 году обладателем премии в этой номинации стал Месси. Он обошел в голосовании Ферстаппена, Дюплантиса, а также форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, теннисиста Рафаэля Надаля и баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорс» Стефена Карри.

Церемония награждения пройдет 22 апреля в Мадриде (Испания).