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21:26, 8 мая 2023Спорт

Месси получил спортивный «Оскар»

Лионель Месси получил премию Laureus в номинации «Спортсмен года»
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Johanna Geron / Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Laureus World Sports Awards, которую также называют спортивным «Оскаром». Об этом сообщает официальный аккаунт премии в Twitter.

Месси победил в номинации «Спортсмен года». Помимо аргентинца, за награду боролся еще один форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, а также двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, мировой рекордсмен по прыжкам с шестом Арман Дюплантис, испанский теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист «Голден Стэйт Уорриорс» Стефен Карри.

28 февраля Международная федерация футбола признала Месси лучшим игроком 2022 года. Ранее в декабре в составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира в Катаре, победив в финале команду Франции.

Месси также назвали лучшим игроком мундиаля 2022 года. За семь матчей аргентинец забил семь мячей и совершил три голевые передачи.

Ксения Курашкина
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