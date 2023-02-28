Месси признали лучшим футболистом 2022 года

ФИФА признала аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом 2022 года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучших игроков 2022 года. Трансляция церемонии The Best FIFA Football Awards велась на сайте организации.

Лучшим футболистом года был признан аргентинский нападающий Лионель Месси. Приз лучшему вратарю года достался еще одному аргентинцу — Эмилиано Мартинесу. Звание лучшего тренера получил наставник сборной Аргентины Лионель Скалони.

В декабре Месси признали лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре. Всего за семь игр аргентинец забил семь мячей и совершил три голевые передачи.

В финале мундиаля сборная Аргентины одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

