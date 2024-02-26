Обратившийся к программе помощи игрокам НХЛ Ничушкин вернется к тренировкам

Обратившийся к программе помощи игрокам НХЛ Ничушкин возобновит тренировки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланщ» Валерий Ничушкин, обратившийся к программе помощи игрокам, получил разрешение на возобновление тренировок с командой. Об этом сообщается на сайте лиги.

В НХЛ подчеркнули, что россиянин перешел на следующий этап программы. При этом ему пока не разрешено вернуться на лед в официальных матчах.

16 января Ничушкин сделал заявление об участии в программе. «Моя задача — решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда», — заявил спортсмен, не уточнив, о каких проблемах идет речь.

Об участии Ничушкина в программе стало известно 15 января. Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, хоккеисты могут воспользоваться ей, чтобы справиться с психологическими проблемами.

