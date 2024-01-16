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00:57, 16 января 2024Спорт

Россиянин Ничушкин сделал заявление об участии в программе помощи игрокам НХЛ

Ничушкин заявил, что участвует в программе помощи НХЛ, чтобы решить проблемы

Фото: Isaiah J. Downing / Reuters

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин сделал заявление об участии в программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся в аккаунте команды в соцсети X (бывший Twitter).

«Моя задача — решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Хочу поблагодарить свою жену, семью, друзей, организацию и всех фанатов за понимание и поддержку», — отметил россиянин. Он также пообещал сделать все, чтобы как можно быстрее вернуться в команду.

Об участии Ничушкина в программе стало известно 15 января. Программа помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, хоккеисты могут воспользоваться ей, чтобы справиться с психологическими проблемами.

28-летний Ничушкин в нынешнем сезоне провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 22 голами и 20 результативными передачами.

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      Алексей Гусев
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