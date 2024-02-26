Путин раскрыл залог будущего России

Президент Путин: залог будущего России в надежных ориентирах молодежи

Залог будущего России заключается в том, чтобы у молодежи были надежные ориентиры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Об этом глава государства порассуждал в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества «Знание».

«Залог будущего страны, преемственности ее развития в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности», — сказал он.

Ранее Путин назвал преданность Отчизне важнейшей ценностью России. «Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», — подчеркнул глава государства.