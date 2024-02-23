Путин высказался о важнейшей ценности России

Путин: долг беречь отчизну — важнейшая ценность России

Президент России Владимир Путин назвал преданность Отчизне важнейшей ценностью России. С таким заявлением он выступил в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

«Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что защитники родины окружены народной любовью.

В ходе выступления Путин также указал, что бойцы специальной военной операции (СВО) являются подлинными героями России, поскольку они сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу.