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00:34, 23 февраля 2024Россия

Путин высказался о важнейшей ценности России

Путин: долг беречь отчизну — важнейшая ценность России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал преданность Отчизне важнейшей ценностью России. С таким заявлением он выступил в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

«Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что защитники родины окружены народной любовью.

В ходе выступления Путин также указал, что бойцы специальной военной операции (СВО) являются подлинными героями России, поскольку они сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу.

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      Марина Совина
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