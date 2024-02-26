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14:27, 26 февраля 2024Спорт

Рудковская прокомментировала информацию об обрушении крыши на катке Плющенко

Рудковская опровергла информацию об обрушении крыши на катке «Ангелов Плющенко»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская опровергла информацию об обрушении крыши на ледовой арене академии ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко. Она прокомментировала произошедшее в Telegram-канале.

Рудковская рассказала, что работы на кровле были плановыми. По ее словам, из-за снега и ледяного дождя повредилась одна из конструкций катка. Для ускорения замены балки было принято решение разрезать мембранное покрытие и сбросить снег на арену.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в ночь с 25 на 26 февраля на катке академии «Ангелы Плющенко» на юго-западе Москвы обвалилась крыша. Отмечалось, что в момент происшествия людей в здании не было.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко создал собственную школу по фигурному катанию в 2017 году. Второй филиал академии в столичном районе Тропарево открылся в декабре 2023 года.

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