Рудковская прокомментировала информацию об обрушении крыши на катке Плющенко

Рудковская опровергла информацию об обрушении крыши на катке «Ангелов Плющенко»

Продюсер Яна Рудковская опровергла информацию об обрушении крыши на ледовой арене академии ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко. Она прокомментировала произошедшее в Telegram-канале.

Рудковская рассказала, что работы на кровле были плановыми. По ее словам, из-за снега и ледяного дождя повредилась одна из конструкций катка. Для ускорения замены балки было принято решение разрезать мембранное покрытие и сбросить снег на арену.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в ночь с 25 на 26 февраля на катке академии «Ангелы Плющенко» на юго-западе Москвы обвалилась крыша. Отмечалось, что в момент происшествия людей в здании не было.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко создал собственную школу по фигурному катанию в 2017 году. Второй филиал академии в столичном районе Тропарево открылся в декабре 2023 года.