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20:11, 26 февраля 2024Культура

Стали известны подробности госпитализации Алибасова

Shot: причиной госпитализации Алибасова стал гипертонический криз

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Причиной госпитализации основателя группы «На-На» Бари Алибасова стал гипертонический криз. Подробности стали известны Telegram-каналу Shot.

Отмечается, что у продюсера не было обнаружено признаков инсульта. Супруга Алибасова Елена Калинина рассказала, что на данный момент ее муж чувствует себя хорошо — врачи стабилизировали его состояние.

Она также рассказала, что продюсер пробудет в медицинском учреждении еще несколько дней. По словам Калининой, Алибасов был определен в реанимацию, чтобы его не беспокоили другие пациенты.

Ранее сын основателя группы «На-На» заявил, что отец, находясь в реанимации, рвется домой. «Жизни [Алибасова-старшего] на данный момент ничего не угрожает, рвется домой», — отметил родственник продюсера.

Днем 25 февраля стало известно, что Бари Алибасова поместили в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.

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      Варвара Кошечкина
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