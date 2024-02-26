Стали известны подробности состояния Алибасова после инсульта

«112»: Алибасов находится в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта

Стали известны подробности состояния основателя группы «На-На» Бари Алибасова после перенесенного инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, музыкант находится в стабильно тяжелом состоянии, но остается в сознании. При этом из больницы продюсер пишет друзьям о том, что с ним все в порядке, и просит их не волноваться.

Днем 25 февраля стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.

Позже жена продюсера Елена Калинина поведала, что еще утром Алибасов занимался на беговой дорожке, но к вечеру ему стало хуже.

Супруга 76-летнего заслуженного артиста России решила перестраховаться, вызвав врачей. «Давление чуть поднялось, и все. Вы видите, что творится с погодой», — сказала она.