В Австрии назвали условие для достижения мира на Украине

В Австрии исключили достижение мира на Украине без участия в переговорах Путина

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что мира на Украине нельзя будет достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. Его слова приводит портал Exxpress.

«Путин также нужен за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», — уточнил Нехаммер.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина пригласит 160 стран на конференцию по мирному плану, которую планируется провести в Швейцарии. По его словам, Киев отправит приглашение принципиальным государствам, то есть тем, которые уважают территориальную целостность республики.

26 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что женевский формат конференции по обсуждению мирного плана президента Украины Владимира Зеленского смехотворен.