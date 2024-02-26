Во Всероссийской федерации плавания оценили требования МОК к россиянам

Глава ВФП Сальников назвал требования МОК к россиянам невыполнимыми

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил требования Международного олимпийского комитета (МОК) к нейтральным спортсменам. Его слова приводит РИА Новости.

Сальников назвал эти требования невыполнимыми. «Выполнить тот комплекс требований к нейтральным спортсменам, предъявляемый МОК, не представляется возможным», — отметил глава ВФП.

Ранее трое российских пловцов отказались получать нейтральный статус ради выступления на Олимпиаде-2024. Это трехкратный чемпион мира Андрей Минаков, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и двукратный призер ОИ Климент Колесников.

8 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет объявил о допуске к Играм-2024 россиян и белорусов, как индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.