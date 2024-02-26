Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
3:1
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:0
2-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
0:0
1-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Возняцки
Завтра
22:00 (Мск)
Анна Блинкова
Сан-Диего (ж)
19:36, 26 февраля 2024Спорт

Во Всероссийской федерации плавания оценили требования МОК к россиянам

Глава ВФП Сальников назвал требования МОК к россиянам невыполнимыми

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил требования Международного олимпийского комитета (МОК) к нейтральным спортсменам. Его слова приводит РИА Новости.

Сальников назвал эти требования невыполнимыми. «Выполнить тот комплекс требований к нейтральным спортсменам, предъявляемый МОК, не представляется возможным», — отметил глава ВФП.

Ранее трое российских пловцов отказались получать нейтральный статус ради выступления на Олимпиаде-2024. Это трехкратный чемпион мира Андрей Минаков, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и двукратный призер ОИ Климент Колесников.

8 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет объявил о допуске к Играм-2024 россиян и белорусов, как индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Американский танк Abrams впервые уничтожили в зоне СВО. Кто и как это сделал?

      Известный стендап-комик раскрыл отношение отца к шуткам о нем

      Уголовники учинили расправу над россиянином из-за пожаловавшейся на него жены

      Биткоин рекордно подорожал

      16-летний актер из «Слова пацана» заявил о готовности купить квартиру

      Российский «Варяг» в Индийском океане отработал поиск и обнаружение субмарин

      Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams

      Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс

      Генсек НАТО поздравил Швецию с ратификацией ее заявки Венгрией

      Виктория Боня в откровенном виде прокатилась на велосипеде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше