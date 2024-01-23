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12:22, 23 января 2024Спорт

Еще один российский пловец отказался получать нейтральный статус ради Олимпиады

Пловец Минаков заявил, что не готов получать нейтральный статус ради Олимпиады
Андрей Минаков

Андрей Минаков. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Трехкратный чемпион мира, российский пловец Андрей Минаков отказался от участия в Олимпийских играх-2024 (ОИ). Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам спортсмена, в вопросе допуска до Олимпиады решающее значение имеют не столько квалификационные старты, сколько получение нейтрального статуса. «В нынешних условиях я не готов пойти на такое», — заявил он.

Ранее еще два российских пловца объявили об отказе выступать на Играх в нейтральном статусе. Такое решение приняли двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и двукратный призер ОИ Климент Колесников.

8 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет объявил о допуске к Играм-2024 россиян и белорусов как индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Дарья Коршунова
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