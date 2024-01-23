Еще один российский пловец отказался получать нейтральный статус ради Олимпиады

Пловец Минаков заявил, что не готов получать нейтральный статус ради Олимпиады

Трехкратный чемпион мира, российский пловец Андрей Минаков отказался от участия в Олимпийских играх-2024 (ОИ). Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам спортсмена, в вопросе допуска до Олимпиады решающее значение имеют не столько квалификационные старты, сколько получение нейтрального статуса. «В нынешних условиях я не готов пойти на такое», — заявил он.

Ранее еще два российских пловца объявили об отказе выступать на Играх в нейтральном статусе. Такое решение приняли двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и двукратный призер ОИ Климент Колесников.

8 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет объявил о допуске к Играм-2024 россиян и белорусов как индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.