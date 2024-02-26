Звезда «Терминатора» сорвал съемки Балабанова из-за ухода в запой

Продюсер Обер: актер Бин сорвал съемки фильма Балабанова, так как ушел в запой

Американский актер и звезда фильма «Терминатор» Майкл Бин сорвал съемки картины режиссера Алексея Балабанова из-за того, что ушел в запой. Об этом рассказал продюсер и переводчик Тобин Обер, который помогал Балабанову искать актера из Голливуда для главной роли в проекте, передает «Комсомольская правда».

По словам собеседника издания, в 2003 году кинематографист решил снять фильм под названием «Американец». Съемки были запланированы в Норильске. Обер поведал, что Бин начал пить в первый же день после приезда в российский город. Заселившись в отель, он сразу же выпил содержимое мини-бара и продолжал употреблять спиртное в процессе работы над проектом.

В основе сюжета самой картины была история американца, который вложил средства в акции норильской компании, а когда посетил город, столкнулся с местными криминальными авторитетами. Жизненные проблемы вынудили героя опуститься на дно и спиться.

«В этом ужасная и одновременно красивая ирония этих съемок. Майкл не выдержал реальности в русской глубинке и скатился до уровня бомжа. Сценарий Балабанова стал пророческим, можно сказать», — отметил переводчик.

Он добавил, что в конечном итоге звезду «Терминатора» отправили в клинику на капельницы, а съемки фильма были отменены.

«У врача Майкл говорил шепотом: "Мне очень плохо. Я всего боюсь и на грани нервного срыва"», — рассказал Обер.

Ранее российский актер Алексей Чадов вспомнил, как подвергал свою жизнь смертельной опасности во время съемок картины «Война» режиссера Алексея Балабанова.