«Балтика никогда не станет морем НАТО». В Калининграде ответили на угрозы Литвы нейтрализовать город

Власти Калининграда заявили, что Балтика никогда не станет морем НАТО

В Калининграде ответили на угрозы Литвы нейтрализовать город. Пресс-секретаря губернатора области Дмитрия Лыскова процитировало РИА Новости.

Комментируя слова посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, пригрозившего нейтрализовать Калининград в случае угрозы странам НАТО и сделать Балтийское море внутренним морем Североатлантического альянса, Лысков напомнил, что у России в Балтике расположены три крупных порта — Калининград, Санкт-Петербург и Усть-Луга. Помимо этого, там базируется дважды Краснознаменный Балтийский флот. Пресс-секретарь также подчеркнул, что жители Калининграда живут на своей земле и развивают регион.

Балтика никогда не станет морем НАТО, здесь как минимум расположены три российских порта и базируется Балтийский флот. Оружием бряцают соседи, которые забыли про 20 лет совместного добрососедства внезапно. Советую нашим соседям, прежде чем они подобного рода высказывания себе публично позволяют, дабы не выставить себя на весь мир идиотами, эти вопросы изучить Дмитрий Лысков пресс-секретарь губернатора Калининградской области

В Совфеде назвали угрозы Литвы фикцией

Сенатор Совфеда от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков заявил, что слова жителей Прибалтики о нейтрализации Калининграда являются фикцией и давно не воспринимаются Россией всерьез. По его мнению, агрессивные заявления Литвы стали последствием отсутствия у страны собственных побед на внутренних фронтах.

«В последнее время России почему-то угрожают именно прибалты, причем пытаются это делать в том числе и за счет других стран. Сейчас, на фоне вступления Швеции в альянс, прибалты уже хотят управлять шведским войском для некой виртуальной блокировки Калининграда», — сказал сенатор.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В своей речи Шендерюк-Жидков обратил внимание, что эти угрозы, скорее всего, являются какой-то политической борьбой в рамках большого электорального цикла, который будет происходить в Литве в ближайшее время. Он заметил, что литовская экономика падает, социальное положение страны в целом не самое лучшее, поэтому единственный способ поднять себе какой-то рейтинг — это агрессивные заявления в отношении Калининграда.

«Мы уже давным-давно воспринимаем это не всерьез и жалеем, что теперь и Швеция втягивается прибалтийскими соседями в виртуальную войну против своей воли», — поделился он.

В Литве пригрозили нейтрализовать Калининград в случае конфликта НАТО с Россией

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс на личной странице в соцсети Х (бывший Twitter) заявил, что в случае конфликта НАТО с Россией альянс первым нейтрализует самый западный город страны — Калининград.

После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет нейтрализован первым Линас Линкявичюс посол Литвы в Швеции

Дипломат также отметил, что заявления Москвы о том, что Россия окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Незадолго до этого бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией». Он заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО ликвидирует регион.

24 февраля о рисках нападения на Калининград в случае конфликта России с альянсом сообщало китайское издание Asia Times. Обозреватель портала отметил, что для помощи Украине Североатлантический альянс может использовать свои воздушные силы.

