Банк Узбекистана пригрозил ограничениями клиентам из России

Узбекский Ipak yuli Bank потребовал от клиентов из РФ документы о регистрации

Узбекский Ipak yuli Bank разослал клиентам из России письма с требованием предоставить персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ). Об этом со ссылкой на обращения к пользователям сообщает РБК.

Для оформления документа необходима временная регистрация в стране. Тем, кто его не предоставит, сотрудники банка пригрозили отказать в предоставлении услуг. Данное ограничение объяснили инструкцией Центрального банка Узбекистана от 8 февраля 2023 года, которая обязывает открывать депозитные счета для физических лиц-резидентов и нерезидентов на основании ПИНФЛ.

Как заявили в клиентской поддержке кредитной организации, ПИНФЛ не нужен для проведения оплаты товаров и услуг с помощью карт, для снятия наличных средств в других сетях, а также для переводов между картами.

В середине февраля парламент Узбекистана рассмотрел законопроект о запрете попавшим под экономические санкции лицам открывать счета в банках и платежных организациях страны. В пресс-службе Законодательной палаты заявили, что документ необходим для создания правовой основы регулирования и контроля рисков, связанных с введением вторичных санкций.

В сентябре 2023 года два крупнейших платежных сервиса в Узбекистане — Oson и Pay Way — сообщили о приостановке зарубежных денежных переводов, ограничения затронут в том числе переводы из России и в Россию. В публикации Telegram-канала Pay Way говорится, что в приложении сервиса будут временно отключены переводы по всем международным направлениям по поручению Центробанка Узбекистана.