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14:50, 5 сентября 2023Экономика

ЦБ Узбекистана объяснил приостановку переводов за рубеж

ЦБ Узбекистана: ограничения денежных переводов связаны с защитой финсистемы

Фото: Muhammad Faiz Zulkeflee / Unsplash

Приостановка денежных переводов за рубеж через платежные системы в Узбекистане направлена на защиту финансовой системы страны. Так пресс-служба Центробанка республики объяснила появившиеся сообщения от платежных сервисов Oson и Pay Way, ее комментарий приводит «Прайм».

Регулятор подтвердил, что с 5 сентября им принимаются меры «по запрету платежным организациям на проведение трансграничных международных транзитных операций». Такие ограничения имеют под собой ряд оснований и связаны с защитой финсистемы страны от рисков в международной торговле и финансовой системе, говорится в сообщении.

ЦБ отметил, что работающие на международных рынках платежные организации Узбекистана должны иметь лицензию, выданную регулятором стран, на территории которых компании оказывают свои финансовые услуги и где зарегистрированы их бенефициары.

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«Постоянный мониторинг санкционных списков и изменений в них, формируемых крупными финансовыми организациями международного масштаба, выполнение требований, касающихся ограничения финансовых операций юридических и физических лиц, на которые распространяются санкции, требует больших финансовых, технологических и кадровых ресурсов, а невыполнение этих требований платежными организациями вызывает недоверие к банковско-финансовой системе Узбекистана в целом», — заявил регулятор страны.

При этом Центробанк заявил, что в Узбекистане «нет ограничений на международные платежные услуги, трансграничные денежные переводы и платежи в международные онлайн-сервисы, их можно осуществлять через платформы коммерческих банков», говорится в сообщении на сайте регулятора.

Ранее два крупнейших платежных сервиса в Узбекистане — Oson и Pay Way — сообщили о приостановке с 5 сентября оказания услуги зарубежных денежных переводов, ограничения затронут в том числе переводы из России и в Россию. В публикации Telegram-канала Pay Way говорится, что в приложении сервиса будут временно отключены переводы по всем международным направлениям по поручению Центробанка Узбекистана. Oson при этом пообещал восстановить работу отключенных услуг в ближайшее время.

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