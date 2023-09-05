Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана приостановили переводы за рубеж

Узбекские платежные сервисы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Два крупнейших платежных сервиса в Узбекистане, Oson и Pay Way, с 5 сентября приостановили оказание услуги зарубежных денежных переводов. Об этом сообщили пресс-службы сервисов.

В публикации Telegram-канала Pay Way говорится, что в приложении сервиса будут временно отключены переводы по всем международным направлениям. Ограничения затронут, в том числе, переводы из России и в Россию. Поручил отключить данные направления Центробанк Узбекистана, при этом платежи внутри страны, а также переводы между местными сервисами Uzcard и Humo продолжат работать, сказано в сообщении.

Oson также уведомил, что с 5 сентября временно будут приостановлены переводы за границу и оплата за зарубежные сервисы. При этом компания пообещала восстановить работу отключенных услуг в ближайшее время.

Центробанк Узбекистана пока не дал комментариев по ситуации. РИА Новости напоминает, что регулятор в конце августа оштрафовал ООО Brio Group (бренд Oson) за нарушения, касающиеся легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма при проведении операций.

По данным ЦБ Узбекистана, объем переводов из России в 2022 году взлетел в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 14,5 миллиарда долларов. При этом общая сумма переводов в Узбекистан из-за рубежа по итогам прошлого года выросла до 16,9 миллиарда долларов.

Ранее все 14 банков Узбекистана, которые работали с российской системой денежных переводов «Юнистрим», перестали ее обслуживать. Капиталбанк и банк «Ипак Йули» прекратили обслуживать переводы в этой системе еще в прошлом году, 24 июля 2023 года к ним присоединились крупные Халк-банк, Ипотека-банк и Турон-банк. Позже остальные 9 банков также рассказали о приостановке работы с «Юнистрим».