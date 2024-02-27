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18:19, 27 февраля 2024Экономика

Финская энергокомпания решила судиться из-за ареста активов в России

Финский энергоконцерн Fortum решил добиваться компенсации за арест активов в РФ

Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters

Финский энергоконцерн Fortum инициировал инициировала арбитражное разбирательство в отношении России, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, в компании заявили о намерении добиваться компенсации инвестиций и стоимости акций ПАО «Форвард энерго» (бывшее ПАО «Фортум»), указав, что речь идет о «нескольких миллиардах евро».

Указ о передаче российской структуры Fortum под временное управление Росимущества президент России Владимир Путин подписал 25 апреля. Российские власти заявили, что таким образом ответили на недружественные действия ряда государств. При этом в Кремле подчеркнули, что указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов.

В компании отметили, что в июле уведомили российскую сторону о планах добиваться компенсации в международном суде. Ранее в Fortum оценивали стоимость активов, над которыми был утрачен контроль в 1,7 миллиарда евро.

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      Дмитрий Воронин
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