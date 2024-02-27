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23:04, 27 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала причину разной выносливости у людей

Фото: Fitsum Admasu / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала причину, по которой люди обладают разной выносливостью. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметила, что дело в разных типах мышечных волокон, которые бывают медленными и быстрыми. «Медленные волокна, в отличие от быстрых, реагируют на нагрузку с небольшой задержкой, что позволяет им работать долгое время без отдыха, но при этом быстро восстанавливаться», — заявила Соболь.

Она рассказала, что обладатели медленных мышечных волокон могут достичь успехов в велоспорте, беге и плавании на средние и длинные дистанции. Им также отлично поддаются статические упражнения.

Ранее фитнес-тренер Майя Мазикина развеяла миф о пользе 10 тысяч шагов в день. Она назвала такую норму маркетинговым ходом.

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      Алексей Гусев
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