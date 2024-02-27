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15:39, 27 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер развеяла миф о пользе 10 тысяч шагов в день

Фитнес-тренер Мазикина назвала норму в 10 тысяч шагов в день маркетинговым ходом

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фитнес-тренер Майя Мазикина развеяла миф о пользе 10 тысяч шагов в день. Ее комментарий приводят «Известия».

Мазикина назвала такую норму маркетинговым ходом. «В 1960-х годах японцы разработали первый шагомер и назвали его manpo-kei, что в переводе с японского и звучит как "измерь 10 тысяч шагов". Прилежные японцы последовали этому призыву», — рассказала она.

По словам эксперта, людям старше 60 лет достаточно проходить 6 тысяч шагов, молодежи — 8 тысяч. Она отметила, что стремление выполнить норматив в 10 тысяч шагов может привести к травмам, а его невыполнение — к потере мотивации. «Поэтому начинать ходить нужно постепенно, день за днем увеличивая расстояние и интенсивность движений», — подчеркнула тренер.

Ранее было раскрыто количество шагов, необходимое для сжигания калорий после вредной пищи. Согласно исследованию, после съеденной пиццы с колбасой человеку понадобится пройти 61 тысячу шагов, после выпитого бокала красного вина или стакана пива — пять тысяч шагов.

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      Дарья Коршунова
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