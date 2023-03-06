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00:18, 6 марта 2023Спорт

Раскрыто необходимое количество шагов для сжигания калорий после вредной пищи

The Sun: чтобы сжечь калории после съеденной пиццы, нужно пройти 61 тысячу шагов

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Авторы The Sun раскрыли необходимое количество шагов для сжигания калорий после вредной пищи. Статья доступна на сайте издания.

Согласно исследованию журнала, для того, чтобы сжечь калории после съеденной пиццы с колбасой, человеку понадобится пройти 61 тысячу шагов, что примерно равняется девяти часам прогулки, после сосиски в тесте — восемь тысяч шагов, после шести куриных наггетсов — семь тысяч шагоы, после пончика, покрытого сахарной глазурью, — четыре тысячи шагов, после пачки чипсов — три тысячи шагов.

Также журналисты провели аналогичное исследование об алкоголе. Чтобы сжечь калории, которые человек получает, выпив бокал красного вина или стакан пива, нужно пройти примерно пять тысяч шагов.

Ранее сообщалось, что американские ученые выявили оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Исследователи заявили, что для этого требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю, от 75 до 150 минут интенсивных занятий или эквивалентная комбинация того и другого.

Анастасия Борисова
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