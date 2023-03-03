Ученые рассказали о влиянии активных прогулок на продолжительность жизни

Ученые рассказали, что 11-минутные активные прогулки ежедневно снижают риск ранней смерти

Ученые из Кембриджского университета рассказали о влиянии активных прогулок на продолжительность жизни. Об этом сообщает Science Daily.

Исследователи выяснили, что 11 минут умеренной физической активности в день достаточно, чтобы снизить риск появления заболеваний сердца, инсульта и ряда видов рака. Ученые утверждают, что можно предотвратить одну из десяти ранних смертей, если люди внедрят в свой график хотя бы половину уровня рекомендуемых врачами нагрузок.

«Умеренная активность не обязательно должна включать в себя то, что мы обычно называем спортом. Иногда достаточно заменить некоторые привычки», — отмечает Леандро Гарсия. Специалисты посоветовали заниматься танцами и теннисом, устраивать пешие или велосипедные прогулки, а также увеличить темп ходьбы в повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что американские ученые выявили оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Исследователи заявили, что для этого требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю, от 75 до 150 минут интенсивных занятий или эквивалентная комбинация того и другого.