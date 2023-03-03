Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Новак Джокович
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Дубай (м)
Варвара Грачёва
Завтра
03:00 (Мск)
Слоан Стивенс
Остин
Факел
1:1
Завершен
Химки
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|23-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
21:08, 3 марта 2023Спорт

Ученые рассказали о влиянии активных прогулок на продолжительность жизни

Ученые рассказали, что 11-минутные активные прогулки ежедневно снижают риск ранней смерти

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Ученые из Кембриджского университета рассказали о влиянии активных прогулок на продолжительность жизни. Об этом сообщает Science Daily.

Исследователи выяснили, что 11 минут умеренной физической активности в день достаточно, чтобы снизить риск появления заболеваний сердца, инсульта и ряда видов рака. Ученые утверждают, что можно предотвратить одну из десяти ранних смертей, если люди внедрят в свой график хотя бы половину уровня рекомендуемых врачами нагрузок.

«Умеренная активность не обязательно должна включать в себя то, что мы обычно называем спортом. Иногда достаточно заменить некоторые привычки», — отмечает Леандро Гарсия. Специалисты посоветовали заниматься танцами и теннисом, устраивать пешие или велосипедные прогулки, а также увеличить темп ходьбы в повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что американские ученые выявили оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Исследователи заявили, что для этого требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю, от 75 до 150 минут интенсивных занятий или эквивалентная комбинация того и другого.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Врач предупредил о смертельной опасности детских сиропов от кашля
Ученые рассказали о влиянии активных прогулок на продолжительность жизни
В Шотландии предложили пожить в здании бывшей железнодорожной станции
Российский суд арестовал мужчину за убийство разбившей ему сердце супруги
Samsung продаст рекордное число складных смартфонов
В ЕС рассказали Китаю о красных линиях и упомянули поставки оружия России
Власти Брянской области опровергли информацию о работе систем ПВО
Метрополитен-музей назвал Айвазовского армянским художником
Половина Севастополя осталась без света
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.