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13:43, 27 февраля 2024Мир

Французский политик призвал к протесту против воинственной риторики Макрона

Политик Филиппо призвал французов к протесту против агрессивной риторики Макрона

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов к организации протеста против агрессивной провоенной риторики президента страны Эммануэля Макрона. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

«Все силы мира должны объединиться, чтобы помешать Макрону в его воинственном безумии... Акция за мир в субботу 2 марта в 15 часов в Париже, участвуем!» — написал политик.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможность отправки войск стран Евросоюза для участия в боевых действий на Украине. Он также выразил мнение, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.

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      Виктория Кондратьева
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