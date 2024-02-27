Французский политик призвал к протесту против воинственной риторики Макрона

Политик Филиппо призвал французов к протесту против агрессивной риторики Макрона

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов к организации протеста против агрессивной провоенной риторики президента страны Эммануэля Макрона. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

«Все силы мира должны объединиться, чтобы помешать Макрону в его воинственном безумии... Акция за мир в субботу 2 марта в 15 часов в Париже, участвуем!» — написал политик.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможность отправки войск стран Евросоюза для участия в боевых действий на Украине. Он также выразил мнение, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.