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22:04, 27 февраля 2024Силовые структуры

Главу узбекского землячества внесли в перечень террористов и экстремистов

Глава узбекского землячества Баратов попал в перечень террористов и экстремистов

Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторгинга, об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 г.р., г. Фергана Узбекской ССР», — значится в списке.

19 февраля стало известно, что главу узбекской диаспоры Баратова поместили в СИЗО. Об этом ходатайствовало следствие.

По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов разместил в социальной сети публикацию, унижающую достоинство участников специальной военной операции. Данный инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

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      Марина Совина
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