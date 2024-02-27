Главу узбекского землячества внесли в перечень террористов и экстремистов

Глава узбекского землячества Баратов попал в перечень террористов и экстремистов

Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторгинга, об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 г.р., г. Фергана Узбекской ССР», — значится в списке.

19 февраля стало известно, что главу узбекской диаспоры Баратова поместили в СИЗО. Об этом ходатайствовало следствие.

По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов разместил в социальной сети публикацию, унижающую достоинство участников специальной военной операции. Данный инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

