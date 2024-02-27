Хуситы ударили по подводным интернет-кабелям, связывающим Европу и Азию. Кому и чем это грозит?
Йеменские хуситы повредили четыре подводных интернет-кабеля в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Об этом сообщает израильская газета Globes. По информации издания, это привело к перебоям с интернетом между Европой и Азией.
Основной ущерб зафиксирован в странах Персидского залива и Индии
Издание уточнило, что повреждены кабели компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Первый соединяет Восточную Азию с Европой через Египет. Кабель Seacom — Европу, Африку и Индию. EIG — Южную Европу с Египтом, Саудовской Аравией, ОАЭ, Индией и Джибути. TGN соединяет Мумбаи с Марселем, кабель проходит через Египет и Саудовскую Аравию.
В результате атаки хуситов были зафиксированы серьезные сбои в интернет-коммуникации, сообщается, что пользователи стран Персидского залива и Индии пострадали сильнее всего. При этом заявляется, что ущерб серьезный, но не критичный.
Работа кабелей может быть восстановлена не ранее, чем через восемь недель. Издание пишет, что компаниям, вероятно, придется выплатить подрядчикам высокие премии за риски при ремонте.
Хуситы объявляли о намерении атаковать связанные с Израилем суда в Красном море
С начала конфликта между Израилем и Палестиной хуситы заявили, что будут атаковать суда компаний, связанных с еврейским государством, однако в результате ударов страдают и коммерческие суда третьих стран.
Так, 18 февраля Красном море образовалось нефтяное пятно после атаки мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в Йемене на британский сухогруз Rubymar. В результате судну был нанесен «значительный ущерб», а в акватории Красного моря появилось 18-мильное (около 29 километров) нефтяное пятно.
Спустя три дня повстанцы-хуситы выпустили две ракеты по кораблю Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену. Одна из ракет взорвалась недалеко от корабля, причинив незначительные повреждения. Тем не менее экипаж продолжил путь к конечному пункту назначения.