Хуситы ударили по подводным интернет-кабелям, связывающим Европу и Азию. Кому и чем это грозит?

Израильская Globes: хуситы повредили подводные интернет-кабели в Красном море

Йеменские хуситы повредили четыре подводных интернет-кабеля в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Об этом сообщает израильская газета Globes. По информации издания, это привело к перебоям с интернетом между Европой и Азией.

Основной ущерб зафиксирован в странах Персидского залива и Индии

Издание уточнило, что повреждены кабели компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Первый соединяет Восточную Азию с Европой через Египет. Кабель Seacom — Европу, Африку и Индию. EIG — Южную Европу с Египтом, Саудовской Аравией, ОАЭ, Индией и Джибути. TGN соединяет Мумбаи с Марселем, кабель проходит через Египет и Саудовскую Аравию.

В результате атаки хуситов были зафиксированы серьезные сбои в интернет-коммуникации, сообщается, что пользователи стран Персидского залива и Индии пострадали сильнее всего. При этом заявляется, что ущерб серьезный, но не критичный.

Фото: AS1 Eoin Kirwan-Taylor RAF / UK MOD / Reuters

Работа кабелей может быть восстановлена не ранее, чем через восемь недель. Издание пишет, что компаниям, вероятно, придется выплатить подрядчикам высокие премии за риски при ремонте.

Хуситы объявляли о намерении атаковать связанные с Израилем суда в Красном море

С начала конфликта между Израилем и Палестиной хуситы заявили, что будут атаковать суда компаний, связанных с еврейским государством, однако в результате ударов страдают и коммерческие суда третьих стран.

Так, 18 февраля Красном море образовалось нефтяное пятно после атаки мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в Йемене на британский сухогруз Rubymar. В результате судну был нанесен «значительный ущерб», а в акватории Красного моря появилось 18-мильное (около 29 километров) нефтяное пятно.

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Спустя три дня повстанцы-хуситы выпустили две ракеты по кораблю Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену. Одна из ракет взорвалась недалеко от корабля, причинив незначительные повреждения. Тем не менее экипаж продолжил путь к конечному пункту назначения.