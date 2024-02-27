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14:57, 27 февраля 2024Спорт

Игроку «Спартака» рекомендовали пропустить матч в Баку из-за риска экстрадиции

Промесу рекомендовали пропустить матч «Спартака» в Баку из-за риска экстрадиции

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу, заочно осужденному в Амстердаме за перевозку наркотиков, рекомендовали пропустить товарищеский матч в Азербайджане из-за риска экстрадиции. Слова адвоката Игоря Бушманова приводит РИА Новости.

Бушманов заявил, что поездка в Баку, где 23 марта должен пройти матч красно-белых против местного «Нефтчи», может привести к негативным последствиям для легионера. «Промесу желательно не посещать любые страны, у которых с Нидерландами заключено соглашение о взаимной помощи по уголовным делам и выдаче разыскиваемых лиц», — отметил он.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

Кроме того, в июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Тогда нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату.

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