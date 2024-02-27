Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:59, 27 февраля 2024Наука и техника

Китай запустит новую ракету CZ-12

Китай в 2024 году запланировал первый пуск новой ракеты CZ-12

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай запланировал в 2024 году провести первый пуск новой двухступенчатой ракеты Long March 12 (CZ-12), работающей на жидком топливе. Об этом сообщает SpaceNews.

Диаметр головного обтекателя Long March 12 — 4,2 или 5,2 метра. Носитель будет способен выводить до 10 тонн на низкую околоземную орбиту или до 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

Первый запуск Long March 12 планируется провести с нового коммерческого космодрома в городе Вэньчан, расположенном на северо-восточном побережье острова Хайнань.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее издание сообщило, что запущенный в третий раз — 14 декабря на ракете Long March 2F с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби — секретный китайский многоразовый космоплан выполнил маневры на околоземной орбите.

В декабре прошлого года ракета китайского семейства Long March стартовала в 500-й раз.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

      Венгрия выступила против отправки войск на Украину

      Почти половина украинцев признала усталость Запада от конфликта

      Спикер Госдумы назвал способ избавиться от статуса иноагента

      Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

      Российский поселок остался без воды на три месяца

      Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

      Питон напал на полицейскую собаку

      Стало известно о смерти посещавшего передовую в зоне СВО мэра российского города

      В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше