Китай запустит новую ракету CZ-12

Китай в 2024 году запланировал первый пуск новой ракеты CZ-12

Китай запланировал в 2024 году провести первый пуск новой двухступенчатой ракеты Long March 12 (CZ-12), работающей на жидком топливе. Об этом сообщает SpaceNews.

Диаметр головного обтекателя Long March 12 — 4,2 или 5,2 метра. Носитель будет способен выводить до 10 тонн на низкую околоземную орбиту или до 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

Первый запуск Long March 12 планируется провести с нового коммерческого космодрома в городе Вэньчан, расположенном на северо-восточном побережье острова Хайнань.

Ранее издание сообщило, что запущенный в третий раз — 14 декабря на ракете Long March 2F с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби — секретный китайский многоразовый космоплан выполнил маневры на околоземной орбите.

В декабре прошлого года ракета китайского семейства Long March стартовала в 500-й раз.