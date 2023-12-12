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00:34, 12 декабря 2023Наука и техника

В Китае в 500-й раз стартовала ракета семейства Long March

Ракета китайского семейства Long March стартовала в 500-й раз

Фото: Xu Lihao / XinHua / Globallookpress.com

Ракета китайского семейства Long March стартовала в 500-й раз. Об этом сообщает «Синьхуа».

Носитель успешно вывел на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39.

Старт ракеты Long March 2D с космическим аппаратом состоялся с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе Китая 10 декабря в 04:48 по московскому времени.

Ранее Египет присоединился к возглавляемому Китаем проекту международной лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).

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      Иван Потапов
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