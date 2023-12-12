В Китае в 500-й раз стартовала ракета семейства Long March

Ракета китайского семейства Long March стартовала в 500-й раз

Ракета китайского семейства Long March стартовала в 500-й раз. Об этом сообщает «Синьхуа».

Носитель успешно вывел на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39.

Старт ракеты Long March 2D с космическим аппаратом состоялся с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе Китая 10 декабря в 04:48 по московскому времени.

Ранее Египет присоединился к возглавляемому Китаем проекту международной лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).