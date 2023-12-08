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19:28, 8 декабря 2023Наука и техника

Египет присоединился к возглавляемому Китаем проекту лунной станции

Египет официально присоединился к возглавляемому Китаем проекту лунной станции

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Египет официально присоединился к возглавляемому Китаем проекту международной лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает SpaceNews.

Соответствующее соглашение было подписано главой Национального космического управления Китая Чжаном Кэцзянем и директором Египетского космического агентства Шерифом Седки 6 декабря в Пекине. Также стороны заключили меморандум о взаимопонимании в области мирного использования космического пространства.

Взаимодействие стран охватывает, в частности, освоение Луны и дальнего космоса, разработку и запуск космических аппаратов, вопросы космической инфраструктуры, использование спутниковых данных, науки о космосе и астрономические наблюдения.

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Издание отмечает, что Египет стал первой арабской страной, присоединившейся к проекту ILRS.

Ранее Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли MisrSat-2 для Египта.

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      Иван Потапов
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