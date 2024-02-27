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17:22, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Комик из «Вечернего Урганта» рассказал о постыдной ситуации с певицей Рианной

Александр Гудков

Александр Гудков. Кадр: VARNAVA / YouTube

Популярный российский комик, участник команды шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков рассказал, что однажды на модном показе толкнул в спину беременную певицу Рианну, за что ему очень стыдно. Историей он поделился в проекте «Секретик», видео вышло на YouTube.

По словам Гудкова, ситуация произошла в 2022 году. Тогда он выступал лицом бренда Gucci, и компания отправила его на модный показ. Комик отметил, что на мероприятие также были приглашены звезды мирового уровня, включая Рианну.

В какой-то момент Гудков оказался в узком коридоре, а впереди спиной к нему стояла Рианна. «Я в спину ей говорю "Давай быстрее иди" и вот так [толкаю ее рукой]», — добавил юморист. Когда певица обернулась, он сделал вид, что ее толкнул кто-то другой.

Гудков подчеркнул, что ему очень стыдно за свой поступок. «Она была на восьмом месяце беременности. Я толкнул в спину беременную женщину», — посетовал он.

Ранее стало известно, что Гудков, недавно вернувшийся в Россию, временно отказался от выступлений. Источник в окружении комика заявил, что он взял перерыв, потому что не хочет появляться на публике и пока «не в ресурсе».

О возвращении юмориста в Россию стало известно 18 января. После этого общественники попросили признать Гудкова иноагентом. В частности, они обнаружили, что комик критически высказывался о спецоперации на Украине.

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      Маргарита Щигарева
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